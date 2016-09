Tödlicher Unfall in Steglitz: Ursache noch unklar

Einen Tag nach dem tödlichen Unfall in Berlin-Steglitz ist die Ursache noch unklar. Ein 72-Jähriger hatte seine Ehefrau mit seinem Wagen überrollt.

Die Polizei prüft, ob der Mann einen Schwäche- oder Herzanfall erlitten hat, wie ein Sprecher am Montag sagte. Der Senior selbst wurde bei dem Unfall schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Seine 73 Jahre alte Frau war bei dem Unglück am Sonntagvormittag auf der Schloßstraße zunächst zwischen zwei Autos eingeklemmt worden. Sie starb noch am Unfallort.