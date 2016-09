dpa

Kultkomödie «Harold und Maude» mit Hallervorden-Sohn im Steglitzer Schlosspark Theater

Das Schlosspark Theater von Dieter Hallervorden in Berlin-Steglitz bringt im November die Kultkomödie «Harold und Maude» auf die Bühne.

Die Hauptrollen spielen Anita Kupsch (76) und Hallervordens 17-jähriger Sohn Johannes, wie Theaterleiterin Evangelia Sonntag am Donnerstag bei der Vorstellung der neuen Spielzeit ankündigte. Die Produktion nach der Erfolgsgeschichte von Colin Higgins entsteht in Zusammenarbeit mit der Komödie am Marquardt in Stuttgart.

Sechs Eigenproduktionen geplant Insgesamt plant das Privattheater in der neuen Saison sechs Eigenproduktionen, die mit jeweils 40 Vorstellungen angesetzt sind. Zum Auftakt gibt es am 11. September die Uraufführung des Musicaldramas «Doris Day - Day by Day» mit Angelika Milster in der Hauptrolle.

Marion Kracht erstmals am Schlosspark Theater Marion Kracht wird in der Komödie «Einfach tierisch» von Jean Robert-Charrier erstmals am Schlosspark Theater zu sehen sein. Weitere Premieren im Frühjahr 2017 sind «Minna von Barnhelm», «Oliver 2.0.» und «Funny Money». Hallervorden nahm nach Angaben des Theaters wegen Dreharbeiten nicht an der Programmvorstellung teil.

Lesen Sie auch:

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 16:16 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen