Drei maskierte Männer haben einen Lebensmitteldiscounter in Berlin-Lankwitz überfallen.

Sie bedrohten am späten Donnerstagabend eine Kassiererin am Kamenzer Damm mit einer Schusswaffe und einem Messer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend drängten sie die Frau, den Filialleiter sowie drei Kunden in ein Büro. Dort entwendeten sie aus der geöffneten Kasse eine unbekannte Summe Bargeld und flüchteten. Es wurde niemand verletzt.