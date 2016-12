Berliner Polizei fahndet nach Kriminellen: Kamera zeigt Tatverdächtige

Nach Fahndungserfolgen im Fall des sogenannten U-Bahn-Treters und nach dem Feuerangriff auf einen Obdachlosen sucht die Berliner Polizei erneut mit Bildern einer Überwachungskamera nach Kriminellen.

Die Beamten veröffentlichten am Mittwoch Fotos eines Mannes und einer Frau, die am 24. September in Spandau eine 17-Jährige geschlagen und getreten haben sollen. Die Jugendliche wurde dabei am Kopf verletzt. Laut Polizei ereignete sich die Attacke in einer Lieferstraße zwischen einem großen Einkaufszentrum und dem S-Bahnhof Spandau. Anschließend flüchteten die Angreifer. Beide sollen etwa 18 bis 25 Jahre alt sein.