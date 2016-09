24. Lichterfest auf der Zitadelle Spandau: Da sind dann nicht nur Sterne am Himmel

Am 7. und 8. Oktober 2016 findet auf der Zitadelle Spandau das 24. Lichterfest - Fest der 1000 Sterne über Spandau - statt.

Mit dabei in diesem Jahr sind „Ulli und die grauen Zellen“, viele Feen, Elfen, Artisten und Jongleure. Kinder können sich schminken lassen, Ballonfiguren gestalten und Bungee springen u.v.m. Am Freitag erwartet die Besucher eine fantastische Lasershow. Wenn die Nacht die alte Burg in ein magisches Licht taucht, beendet am Samstag ein glanzvolles Musik- Feuerwerk mit 1000 Sternen über Spandau das Lichterfest auf der Zitadelle.