Vier Kioskeinbrecher sind in Berlin-Siemensstadt auf frischer Tat ertappt worden.

Das Quartett hatte in der Nacht zum Dienstag den Rollladen aus der Verankerung gerissen und eine Scheibe eingeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Polizisten beobachteten die Täter und nahmen einen 25-Jährigen fest, der in dem Kiosk nach Beute suchte. Seinen 16-jährigen Komplizen fassten die Beamten wenig später. Die zwei anderen Einbrecher verschwanden in der Dunkelheit.