Betrunkener darf nicht einsteigen und beschädigt BVG-Bus

Ein betrunkener Randalierer hat in Berlin-Spandau einen Bus der Linie M 32 beschädigt.

Der Mann habe in der Nacht zum Mittwoch mit einem Tritt eine Scheibe an der vorderen Tür demoliert, teilte die Polizei mit. Der 43-Jährige wollte demnach mit seinem Fahrrad in den Bus einsteigen, was der Busfahrer untersagte. Nach der Attacke flüchtete der Täter, wurde aber noch im Brunsbütteler Damm von der Polizei festgenommen. Nach Feststellung der Personalien konnte der Mann wieder gehen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.