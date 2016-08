Großunterkünfte bekommen Arbeitsvermittlungs-Büros

In vier Großunterkünften werden Berliner Flüchtlinge künftig direkt zu Ausbildung, Sprachkursen und Jobs beraten.

Der rot-schwarze Senat will hier sogenannte Willkommen-in-Arbeit-Büros eröffnen. Solche Beratungsstellen gibt es bereits in der Unterkunft am Tempelhofer Feld und in der Ruschestraße in Lichtenberg. Ende der Woche soll ein Büro in Spandau öffnen, im Herbst eins in Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier könnten Flüchtlinge ohne viel Bürokratie beraten werden - lange bevor sie offiziell Kunden der Jobcenter würden, sagte Arbeitssenatorin Dilek Kolat (SPD) am Dienstag.