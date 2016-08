Tankstelle in Spandau von bewaffneten Maskierten überfallen

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Berlin-Spandau haben drei maskierte Männer eine unbekannte Summe Bargeld und Zigaretten erbeutet.

Sie hatten am Donnerstagabend einen 28 Jahre alten Angestellten in der Streitstraße mit einer Schusswaffe und einem Elektroschocker bedroht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Überfallene musste die Kasse öffnen, aus der sich die Männer dann ebenso wie an den Zigaretten bedienten. Anschließend flüchteten sie. Der Angestellte kam mit einem Schrecken davon.