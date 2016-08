Silvester Party 2016/2017 im Kino International auf 5 Floors

Am 31. Dezember 2016 ab 22 Uhr (mit Gold Ticket bereits ab 21 Uhr) erwarten die Gäste Disco Classics & Party im großen Hauptsaal "Frösi", Charts & Pop in der Panoramabar, Hip Hop & R'n'B in der Honecker Lounge und House & Elektro in der goldenen Treppenhalle



Höhepunkte:





Silvester feiern in Berlin-Mitte direkt am Alexanderplatz



eindrucksvoller Ausblick auf den Fernsehturm durch die 1000qm Glaspanorama Fassade der Panorama Bar



Sitzmöglichkeiten in den Lounges und Panorama Bar



7 Artists auf 5 Floors



Outdoor Bereich