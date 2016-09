Silvester im Umspannwerk Alexanderplatz

Silvester 2016/17 im Schmelzkessel von Kultur und Moderne, das erwartet Sie dieses Jahr im „Umspannwerk Alexanderplatz“ direkt am Fernsehturm! Das Umspannwerk - ein Industriebau der 60er Jahre – wurde von Wahre Werte zu einer bezaubernden Eventlocation für Ihr Neujahrserlebnis verwandelt. Auf insgesamt 1200m² erwarten Sie ein außergewöhnlicher Mix aus Industrie und Moderne.



Auf bis zu 3 Dancefloors wird für jeden Musikliebhaber etwas dabei sein und ausgelassene Partystimmung ist garantiert. Auf ein besonderes Musikerlebnis können sich alle Fans der Live-Musik freuen. Exklusiv für diese Silvesterparty wird der Auftritt einer Live-Band zum Entertainment-Highlight des Abends. Ein weiteres Highlight ist der Neujahrssaal mit seiner Empore im Obergeschoss, von der man einen großartigen Blick auf die Tanzflächen hat und sich gemütlich in einer der vielen Lounge Areas zurückziehen kann.



An den vielen Open Bars können alle Gäste nach Herzenslust den gesamten Abend über mit Getränken erfrischen, für die Platin-Gäste steht ein erstklassiges Buffet bereit. Wenn es Mitternacht schlägt, sollte man es sich nicht entgehen lassen, das Feuerwerk-Spektakel rund um den Alexanderplatz anzusehen. Das Umspannwerk bietet eine großartige Kulisse mit Blick auf den Fernsehturm. So ist eine unvergessliche Silvesterfeier 2016/17 in der Hauptstadt garantiert.