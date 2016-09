Die Spreewerkstätten verwandeln sich in der Silvesternacht zum angesagtesten Party Hot-Spot in Berlin. Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei, wenn 21 DJs auf bis zu 7 Dance Floors an den Start gehen und ihre Plattenteller zum Laufen bringen. Wer sich schon immer eine Live-Band zu Silvester gewünscht hat, ist in der Alten Münze genau richtig. Zum ersten Mal wird es eine Live-Performance geben, die für maximale Stimmung sorgen wird. Was will man mehr, um ausgelassen ins Neue Jahr zu rutschen? Nicht viel, außer noch ein All-inclusive Bändchen, das einen die ganze Nacht mit Getränken an unzähligen Open Bars versorgt. Für Abkühlung sorgen nicht nur die Getränke, sondern auch der große Innenhof mit großartigem Blick auf das Wahrzeichen Berlin’s - den Berliner Fernsehturm. Pünktlich um Mitternacht wird es bunt und laut, denn was wäre Silvester ohne ein farbenfrohes Feuerwerk vor der Kulisse der Hauptstadt. Freuen Sie sich also auf eine unvergessliche Nacht und reservieren Sie ihre Tickets! mehr