Wohnraum teilen

Airbnb

Das junge amerikanische Unternehmen Airbnb ist 2008 im Silicon Valley in San Francisco gegründet worden. Rund um den Globus können in dem Netzwerk Unterkünfte gebucht oder vermietet werden. In mehr als 34.000 Städten und 190 Ländern vermieten BenutzerInnen Wohnungen und Häuser über kürzere und längere Zeiträume hinweg.

In Berlin, dem wichtigsten Airbnb-Markt in Deutschland, listet das Portal 13.802 Herbergen auf, die online tageweise gebucht werden können.