Die Boxen, Regale und Bänke sind für alle da. Wer Bücher zu Hause hat, bringt diese am besten an die Verschenkorte und nimmt neue Bücher mit. Orte für Verschenkbücher gibt es in der ganzen Stadt. Häufig werden diese von sozialen Projekten, kleinen Unternehmen oder Privatpersonen betreut. Werden sie nicht mehr gebraucht, können sie auch schnell wieder verschwinden.