Booksharing: Initiativen & Projekte

Moabiter Bücherbänke

Die blauen „Moabiter Bücherbänke“ will man nicht mehr missen. Das von der Agentur StadtMuster initiierte Projekt schafft Lieblingsplätze zum Lesen und Verweilen. In Anlehnung an diese Idee wurde von der St. Johannis Gemeinde eine Bank für Bücher unter den Arkadenbögen der Kirche aufgestellt.



