Die gelben Boxen - ehemals zum Telefonieren genutzt - werden zu öffentlichen Straßenbibliotheken, sogenannten BücherboXXen, umgewandelt.

Die öffentliche Straßenbibliothek, genannt BücherboXX, ist ein berufsübergreifendes Ausbildungsprojekt. Jugendliche in der Berufsausbildung oder Berufsvorbereitung gestalten den Aus- und Umbau ganzheitlich und selbstständig von der Beschaffung der Telefonzelle bis zur Aufstellung, Vermarktung und auch der anfänglichen Betreuung der Nutzungsphase. So werden Erfahrungen gesammelt und Kompetenzen erworben.



Der Prototyp der nachhaltigen BücherboXX geht auf Wanderschaft, um den unterschiedlichen Bezirken die Idee des nachhaltigen Ausbildungsprojektes anschaulich vorzustellen.



Einige Wanderstandorte haben mittlerweile dauerhaft installierte Telefonzellen. Am S-Bahnhof Berlin-Grunewald steht beispielsweise die "BücherboXX am Gleis 17". Sie bezieht sich thematisch auf Jüdisches Leben, Holocaust, Rassismus, Nationalsozialismus, Krieg und Widerstand.



Bei Bookcrossing hat die BücherboXX ein eigenes virtuelles Regal, auf dem alle Bücher, die für diese BücherboXX registriert wurden, abrufbar sind.



Am 21.3. 2015 ist die EuroboXX zum Leon-Jessel-Platz in Wilmersdorf umgezogen.