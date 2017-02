Leila - Der erste Leihladen in Berlin

Zu Hause liegen jede Menge guter Sachen herum. Das Waffeleisen wird nicht mehr genutzt, weil die Kinder aus dem Haus sind und die Bohrmaschine kommt erst wieder zum Einsatz, wenn ein Regal befestigt werden soll. Warum also diese Dinge nicht mit anderen teilen, gemeinsam nutzen, bei Leila abgeben?

Leila ist eine Leihplattform für Gegenstände aller Art. Der erste Berliner Leihladen wurde 2010 in der Kastanienallee am Prenzlauer Berg von Maike Majewski und Nikolai Wolfert gegründet.



Aktuell befindet sich der Laden in der Fehrbelliner Str. 92 am Teutoburger Platz und hat mehr als 500 Mitglieder, die Dinge zum Verleihen spenden. "Dinge gemeinsam nutzen" ist die Leitidee. Wichtig ist den Teilnehmern auch: Teilen statt gesellschaftliche Spaltung. Wiederverwenden statt Wegwerfen. Benutzen statt Besitzen und Horten. Leila ist Teil der Schenk- und Leihbewegung.



Wie funktioniert der Leihladen?

Die Leihkonditionen sind einfach. Man kommt mit einem eigenen Gebrauchsgegenstand in den Laden, wird Mitglied, leiht etwas aus dem Leihfundus aus und bringt das Ding nach einer individuell vereinbarten Leihfrist sauber und ganz wieder zurück.



Was verleiht der Leihladen?

Leila verleiht Gegenstände aus Bereichen wie: Werk­zeuge, Haus­halt, Sport und Spiele, Bücher und Sons­ti­ges.

Wer es genauer wissen möchte, was er verleihen oder leihen kann, schaut auf die Website. Dort gibt es eine Liste des Leihpools und der aktuell vorhandenen Gegenstände.