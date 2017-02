Food Assembly in Berlin

Wer hätte nicht gern regionale Produkte von kleinen Produzenten und "Lebensmittel-Handwerkern"? Food Assemblies sind kleine Pop-up Bauernmärkte, die das möglich machen. Da gibt es feine Lebensmittel wie Fleisch des Wollschweins, von Hand gemachte Tofu-Variationen, regionales Obst und Gemüse, und handwerklich gebrannte Spirituosen.

Ursprung der Food Assembly

Das aus Frankreich kommende Konzept der Food Assemblies mit dem Namen "La Ruche Qui Dit Oui!" überzeugt auch die Verbraucher in Berlin. So entstehen immer mehr dieser kleinen Verbrauchermärkte in den Bezirken.



Wie funktioniert die Food Assembly?

Der kleine Bauernmakt entsteht, indem sich ein Mensch findet, der Freude an guten Lebensmitteln hat und auf die Suche nach regionalen Partnern geht, die in Berlin und im Umland bis zu einer Entfernung von 150 km produzieren. Das sind Gemüse- und Obstbauern, Viehzüchter, Bäcker, Molkereibetreiber und noch viele weitere Erzeuger.



Wenn ein Ort für den neuen Erzeugermarkt gefunden ist, gibt es dort einen regelmäßigen Termin, wo die lokalen landwirtschaftlichen Erzeuger mit den Verbrauchern zusammentreffen und sich kennen lernen.



Die Verbraucher nehmen die Produkte entgegen, die sie zuvor online auf einer Internet-Plattform bestellt haben und haben die Möglichkeit, weitere Informationen über die Herkunft und Verarbeitung der Lebensmittel zu bekommen.



Der direkte Kontakt der Verbraucher zu den regionalen Bauern und Erzeugern schafft Gemeinschaft und hat viele Vorteile:



Für die Verbraucher

- sie wissen, woher die Lebensmittel kommen

- sie können gute Produkte aus der Region wählen, die frisch geerntet und schonend mit Sorgfalt verarbeitet werden



Für die Produzenten

- sie haben Sicherheit über den Absatz der Produkte und

- eine gesicherte, faire Finanzierung

- die Wirtschaftlichkeit wird erhöht.



Positiv für alle

- Die Lebensmittelkette wird verkürzt. Dadurch verringert sich die Umweltbelastung.

- Der lokale Handel wird gestärkt.

- Neue Gemeinschaften entstehen, wenn Verbraucher und Organisator bei den Assemblies aufeinander treffen.

- Käufer, Organisator und Erzeuger werden durch ihr Mitwirken Teil einer Bewegung, die die bestehenden Vertriebsstrukturen nachhaltig verändern kann.