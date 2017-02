Solidarische Landwirtschaft

Bei einer solidarischen Landwirtschaft, auch "Community Supported Agriculture" (CSA) genannt, wird die Ernte unter den Mitgliedern der Hofgemeinschaft geteilt.

Wer nicht nur die Erzeugnisse sondern auch die landwirtschaftliche Arbeit teilt, wird selbst zum Landwirt, indem er an wenigen Tagen im Jahr an Arbeitseinsätzen auf dem Hof teilnimmt, wie z. B. jäten, Obst und Gemüse ernten oder Früchte konservieren. Oder er beteiligt sich an der Auslieferung des Ertrages und bei Veranstaltungen.

Ökonauten eG i.G.

Die Ziele der Ökonauten sind ähnlich. Das Team von derzeit sieben Menschen organisiert sich in einer landwirtschaftlichen Bürgergenossenschaft und will die regionale Wertschöpfung erhöhen und Stadt-Land-Beziehungen zwischen Bauern und Verbrauchern stärken. Es will Land erwerben und für den ökologischen Anbau sichern, Existenzgründungen in der Landwirtschaft ermöglichn und gute Lebensmittel regional anbauen und vermarkten.