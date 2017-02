Die Internetseite Mundraub.org zeigt auf einer digitalen Landkarte alle öffentlichen Stellen, wo man Obst, Gemüse und Wildkräuter ernten darf. Jeder am Projekt Interessierte kann neue Ernteplätze hinzufügen. Tausende Menschen nutzen die Plattform mundraub.org, um Fundorte miteinander zu teilen, Erfahrungen und Rezepte auszutauschen.

Die Organisation verfolgt das Ziel, in Vergessenheit geratene Früchte wieder in die Wahrnehmung zu rücken.

Menschen sollen nicht abgeerntete Obstbäume in der realen Welt wieder für sich entdecken und ihr Bewusstsein dafür einsetzen, andere anzustecken, aufzuwecken, vor die Tür zu locken und für die Schätze und das Pflegebedürfnis ihrer Umwelt zu sensibilisieren.



Die Initiative organisiert Ernte-Camps. Dabei wird das Obst geerntet und zu Saft vermostet. 2014 kamen über 30 Tonnen Äpfel zusammen, die als eigener Mundraub-Saft als BUGALOO an die Bundesgartenschau 2015 in der Havelregion geht. Damit wird eine ganze Region für die heimischen Obstbestände sensibilisiert.



Mundraub-Organisatoren wollen auch Kommunen und Unternehmen wieder zusammenführen. Vernachlässigter Obstbestand in öffentlicher und privater Hand soll wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken und das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Bestandsschutz und -Pflege soll geschürt werden. Das funktioniert vor allem über die nachhaltige Zusammenarbeit regionaler Akteure. Zu den regionalen Akteuren, die es zu stärken gilt, gehören auch Mostereien.