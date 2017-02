Kochen und Essen mit Geflüchteten

Über den Tellerrand kochen

Der Verein "Über den Tellerrand kochen" sieht das Kochen als eines der meist akzeptierten Medien des kulturellen Austausches mit dem es gelingt, das Thema Asyl aus einer neuen, positiven Perspektive zu beleuchten, Barrieren zu senken und die breite Gesellschaft in den Begegnungsprozess einzubinden.

Deshalb werden regelmäßig Kochkurse organisiert, bei denen Geflüchtete aus aller Welt zeigen, wie man ein Menü in ihrem Heimatland zubereitet.



Im Dezember 2014 hat es das Flüchtlingsprojekt geschafft, über Crowdfunding das bilinguale Kochbuch "Rezepte für ein besseres Wir – Recipes for a better Us" herauszugeben.