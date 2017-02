Community-Plattformen zum gemeinsamen Essen

Hier wird nicht die Couch geteilt sondern das Essen. Die Internet-Plattformen ermöglichen das Zusammenkommen zum gemeinsamen Speisen in privaten Wohnungen oder in Restaurants.

Meal Sharing

Meal Sharing: Eat with people from around the world.



Eine schöne Sache – bei mealsharing teilt man nicht die Couch, sondern das Essen. So können Reisende in über 450 Städten weltweit Menschen und die lokale Küche beim gemeinsamen Dinner kennen lernen.



Einfach ein Essen in der Stadt wählen, in der man sich gerade befindet, und daran teilnehmen. Für manche der angebotenen gemeinsamen Essens-Events bezahlt man einen kleinen Teilnahme-Beitrag, andere sind frei.

Die Anbieter des Dinners haben freie Wahl. Sie können alles anbieten vom Gourmet-Menü bis zur Hausmannskost oder einfach nur einen Käseteller.