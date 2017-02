Drei Tote und ein Schwerverletzter bei Brand in Saunaclub

In einem Saunaclub in Schöneberg bricht ein Feuer aus. Schnell füllen sich die zwei Etagen mit dichtem Qualm. Für drei Männer kommt die Hilfe der Feuerwehr zu spät.

Berlin (dpa/bb) - In den verwinkelten Kellerräumen eines Berliner Saunaclubs sind drei Männer bei einem Brand ums Leben gekommen. Sie starben am Sonntagabend vermutlich an Rauchgasvergiftung, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Ein 48-jähriger Mann wurde nach dem Feuer in dem Schwulentreff schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Spezialisten des Landeskriminalamtes haben inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, war am Montagnachmittag noch unklar.