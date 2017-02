Brand in Berliner Saunaclub: Drei Männer sterben im Qualm

In einem Saunaclub in Schöneberg bricht ein Feuer aus. Schnell füllen sich die zwei Etagen mit dichtem Qualm.

Für drei Männer kommt die Hilfe der Feuerwehr zu spät. Bei einem Brand in einem Berliner Saunaclub sind drei Männer ums Leben gekommen. Sie starben in dem verwinkelten Etablissement vermutlich durch eine Rauchgasvergiftung, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen. Ein Gerichtsmediziner soll die genaue Todesursache durch eine Obduktion ermitteln. Ein 48-jähriger Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. 15 Menschen wurden vor dem Club untersucht. Sie kamen mit dem Schrecken davon.