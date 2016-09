David Bowie Gedenktafel zerstört: Polizei ermittelt

Unbekannte haben die Gedenktafel für den britischen Sänger David Bowie in Berlin-Schöneberg zerstört.

Die Tafel aus weißem Porzellan war Ende August an der Hauswand in der Hauptstraße 155 angebracht worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Bisher gebe es jedoch keine Hinweise auf gewalttätige Einwirkungen, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Zuvor berichteten mehrere Medien über die Zerstörung. Die Gedenktafel enthielt die Lebensdaten von Bowie (1947-2016) und einen Hinweis auf seine drei Alben «Low», «Heroes» und «Lodger», die der Brite in Berlin entworfen und zum Teil in den Hansa-Studios nahe der damaligen Mauer aufgenommen hatte.