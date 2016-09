Weltmädchentag 2016 unter dem Motto: „Wir Mädchen!“

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg feiert am 7. Oktober 2016 die Mädchen und Frauen dieser Welt mit einem großen Fest und einer Party in der Weißen Rose.

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg will diesen Tag mit einer Feier für Mädchen würdigen: Am 7. Oktober 2016 von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr und anschließend Party mit DJane Finesse bis 21 Uhr in der Weißen Rose.