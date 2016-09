Couchpoetos

Die Couchpoetos gastieren in Friedenau

Die Couchpoetos sind Sarah Bosetti, Daniel Hoth, Karsten Lampe, Jan von im Ich und Ingo Starr. Gemeinsam bereisen, belesen und besingen sie Bühnen im deutschsprachigen Raum und verwandeln dabei mit ihren Texten Menschen in bessere Menschen. Am 24. September sind die Poetry Slammer zu Gast im Ganzkörperschuh in Friedenau.

2010 als Nomadenlesebühne gegründet, spielen sich die Couchpoetos seit fünf Jahren durch die Berliner Kulturszene und treten an jedem ersten Donnerstag des Monats im Kaffee Burger auf.

Über den Verein Südwestpassage e.V. Der Verein Südwestpassage e.V. organisiert auf ehrenamtlicher Basis für die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks u.a. die Friedenauer Lesenacht, einen jährlich stattfindenden zweitägigen Atelierrundgang, die Kultour, und in diesem Jahr zum zweiten Mal das Kurzfilmfestival Friedenale.

Veranstaltungsdetails: Was: Ein Abend mit den Couchpoetos

Wann: 24. September 2016, 20 Uhr

Wo: Ganzkörperschuh, Bundesallee 87, 12161 Berlin

Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro

Ganzkörperschuh

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 10:35 Uhr

Quelle: Südwestpassage e.V.

Weitere Meldungen