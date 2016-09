Autodiebstahl ohne Führerschein: Einparkbetrüger fährt gegen Poller

Er sagte, er helfe beim Einparken - und fuhr dann mit dem Auto davon: Einer 54-jährigen Frau ist am Montagnachmittag ihr Wagen in Berlin-Schöneberg gestohlen worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, versuchte die Frau vergeblich auf der Kurfürstenstraße einzuparken, bis ein Mann ihr Hilfe anbot. Statt das Auto einzuparken, gab er jedoch Gas und verschwand. An der nächsten Kreuzung fuhr er gegen einen Poller und flüchtete zu Fuß. Zwei Polizisten verfolgten und fassten ihn. Der 30-jährige Mann hatte keinen Führerschein, dafür aber 1,5 Promille Alkohol im Blut. Er hatte außerdem eine EC-Karte bei sich, die ihm nicht gehörte - und gab an, er habe sie gefunden.