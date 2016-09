Internationales Mopstreffen beweist: Möpse können mehr als röcheln

Zum 7. Internationalen Mopstreffen am 3. September 2016 in Berlin-Lichtenrade haben Halter 250 Tiere angemeldet.

Ein vierbeiniger Teilnehmer reist sogar aus Italien an, sagte Organisator und Züchter Thomas Zupan. Daneben stehen auch Möpse aus Belgien und der Schweiz auf der Teilnehmerliste. Bevor die Möpse auf das Gelände kommen, müssen sie sich einem Gesundheits-Check unterziehen. Mit dem Rennen will er das negative Mops-Image einer dicken, röchelnden Kreatur aufpolieren. Höhepunkt sei ein 50-Meter-Rennen. Die Besitzer bekommen im Anschluss ein Video des Laufs ihres Mopses. Den vierbeinigen Siegern winken Trophäen in Mopsform.