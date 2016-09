dpa

Enthüllung der Gedenktafel: Berlin gedenkt David Bowie in der Schöneberger Hauptstraße

In den 70er Jahren war Berlin zeitweise die Heimat von David Bowie - nun ehrt die Hauptstadt den vor gut sieben Monaten gestorbenen Pop-Superstar mit einer Zeremonie im Stadtteil Schöneberg. An einer Hauswand in der Hauptstraße 155 wird heute eine Gedenktafel aus weißem Porzellan angebracht. Sie enthält die Lebensdaten des Briten (1947-2016) und einen Hinweis auf seine «Berliner Trilogie».

Die drei Alben «Low», «Heroes» und «Lodger» hatte Bowie zwischen 1976 und 1978 in Berlin entworfen und zum Teil auch in den Hansa-Studios nahe der Mauer aufgenommen. Diese Platten gelten wegen ihrer futuristischen, bahnbrechenden Klangästhetik bis heute als Schlüsselwerke. Aus dieser Karrierephase stammt mit «Heroes» auch einer der berühmtesten Bowie-Songs. Der damalige Toningenieur Eduard Meyer wird über seine Erinnerungen berichten.

Auch Müller ist vor Ort Zur Enthüllung der Gedenktafel hat sich auch Berlins Regierender Bürgermeister und Kultursenator Michael Müller (SPD) angekündigt. Die Senatskanzlei erstellt regelmäßig zusammen mit Historikern eine Liste möglicher Kandidaten für solche Ehrungen. Sprecher Florian Schmidt begründete die Wahl des britischen Kurzzeit-Berliners so: «Bowie hatte hier seine vielleicht kreativste und erfolgreichste Zeit, und hat sich auch später immer wieder gerne an die Stadt erinnert.»

