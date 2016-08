Shakespeare - modern, poetisch und neu übersetzt

"Shakespeare in Weiß" ist als Motto für die erste Winterspielzeit der Shakespeare Company Berlin im Natur-Park Schöneberger Südgelände ausgegeben.

Shakespeare Company Berlin – das heißt: Modernes, komödiantisches und musikalisches Bühnenspektakel für Groß und Klein, Alt und Jung, Berliner und ihre Gäste. Kraftvolles, lebendiges Volkstheater ganz im Sinne des großen William Shakespeare.







Wie aber steht es mit der eigenen deutschen Übersetzung des Originaltextes, wie sie allen Inszenierungen der Company zu Grunde liegt? Ist sie fertig? Warum überhaupt noch eine eigene Übersetzung, wo es doch schon so viele gibt?







Ein Gespräch mit Christian Leonard (CL), Shakespeare-Übersetzer, Regisseur des "Wintermärchens".







CL: Die Übersetzung ist fast fertig. Wenn wir mit den Proben beginnen, wird sie stehen. Dass die Shakespeare Company Berlin sich trotz vorhandener deutscher Fassungen dennoch die Mühe macht, Shakespeares Texte selbst noch einmal zu übersetzen, hat etwas mit unserem Theaterkonzept zu tun. Wir zeigen modernes, poetisches und musikalisches Volkstheater, das unsere Zuschauer emotional berühren und dessen Sprache verstanden werden soll. Die zwar poetische, aber sprachlich altertümliche Übersetzung von Schlegel/Tieck kann da keine Grundlage sein. Anders moderne Übersetzer: die sprechen zwar eine verständliche Sprache, stellen aber einen Theatermacher wie mich vor andere Probleme. Erich Fried z.B. wirkt eher poetisch, hat bei seiner Übersetzung aber nicht die Bühnenaufführung im Kopf, ist also nicht theatersituativ. Peter Handke wiederum übersetzt als Dramatiker und Dichter, setzt sich jedoch über das Versmaß hinweg. Bei Frank Günther, dem derzeit wohl bekanntesten Übersetzer, sind zwar

die komischen Stellen hervorragend gelungen, die poetischen scheinen mir aber nicht seine Stärke zu sein. Und Werner Buhss übersetzt oft sinngemäß in einen modernen Sprachduktus, berücksichtigt das Versmaß allerdings auch nicht. Das ist dann zwar interessant zu lesen, nimmt jedoch leider oft den Rhythmus aus der Sprache.







Ich liebe aber gerade die Musikalität der Sprache Shakespeares und will sie in der deutschen Fassung erhalten. Das heißt, meine Übersetzungen sollen nicht nur unmittelbar verständlich, modern und theatersituativ sein, sondern auch den von Shakespeare vorgegebenen Rhythmus, den Pentameter, das fünfhebige Versmaß, berücksichtigen. Das ist im Deutschen so gut wie in keiner anderen Sprache möglich - zum Teil sogar zeilengenau. Deshalb übersetze ich die von der Company inszenierten Stücke selbst: weil wir dem Publikum eben auch die große Sprachkunst Shakespeares nahe bringen und, zusammen mit unserem Spiel, den Sog und die Spannung erzeugen wollen, die seine Komödien, Tragödien und Historien beim Publikum auszulösen vermögen. Vielleicht haben das auch die Lehrer erkannt, wenn sie z.B. von unserem "Sommernachtstraum" ganze Klassensätzen bestellen: Der Text lässt sich mit Schülern leicht lesen, ist aber trotzdem im Versmaß genau und zugleich poetisch und spannend.







<i>Gibt es einen Konflikt, wenn man Übersetzer und zugleich auch Regisseur eines Stückes ist? Dominiert dann nicht eventuell eine Regieidee die Übersetzung?</i>







CL: Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich kann gar nicht keine Ideen haben beim Lesen des Originals und beim Übersetzen. Bei mir geht das so: Zuerst will ich ein Gefühl für den Rhythmus bekommen. Ich lese mir also laut Shakespeares Originaltext vor. Dann habe ich alle Übersetzungen da, damit ich keine Formulierungen verwende, die andere bereits benutzt haben und es zu einem Plagiat kommt. Danach versuche ich, sinngemäß zu übersetzen. Wenn es hakt, gucke ich, was die anderen gemacht haben, um den Sinn zu erfassen. Und schließlich bin ich Theatermacher und frage: was ist situativ für die Company? Statt irgendwelche schwurbeligen Formulierungen zu verwenden, die vielleicht 100 Prozent genau sind, entscheide ich mich letztendlich eher für eine, die nur 85 Prozent stimmt, aber den Kern der Sache trifft, weil sie auf der Bühne besser kommt! Das ist vielleicht das Besondere an mir als Übersetzer - weil ich eben ein Theatermacher bin. Zadek hat als Theatermann bei seiner deutschen Bühnenfassung des "Wintermärchens" zwar inhaltlich genau übertragen, aber auch da "tanzt" die Sprache selten, stimmt oft der Rhythmus nicht. Die Verbindung von Sprache, Musikalität und Verständlichkeit – das sind die drei Aspekte, um die es mir in jeder Shakespeare-Inszenierung geht. Und so übersetze ich seine Stücke.







<i>Beinhaltet die verständliche Sprache auch Modernismen? Machen Sie Anleihen an aktuelles Geschehen?</i>







CL: Wenn es irgend geht, vermeide ich Anachronismen. Ein Beispiel aus dem "Wintermärchen": Da sagt z.B. Hermione einen Satz, der im Deutschen so übersetzt wird: "Ich bin hier eingesperrt wie eine Aussätzige." Mit Bezug zu heute könnte es an dieser Stelle auch heißen: "... als hätte ich Ebola". Ich habe überlegt, ob ich das machen soll und entschieden: Nee, das mache ich nicht! Das würde die Sprache nur sensationsgeil aufladen. Das will ich nicht. Im Original steht: "infectuous". Wenn ich das so übersetze: "Ihr meidet mich, als wäre ich verseucht", dann finde ich das viel interessanter als "aussätzig". Das ist nicht modernistisch und dennoch hoch aktuell. Es nimmt den Ursprung bei Shakespeare auf und entspricht dennoch der heutigen Sprache.







<i>Wie ist das Verhältnis der Schauspieler zur Übersetzung: Wenn sie bei den Proben feststellen, dass sich bestimmte Textstellen nicht so gut sprechen lassen – sind Sie dann bereit, diese Stelle zu ändern?</i>







CL: Ja und nein. Der Text ist keine heilige Kuh, sondern eine Arbeitsgrundlage. Auch wenn ich ihn selbst übersetzt habe. Als Regisseur bin ich aber auch anspruchsvoll. Wenn es zum Beispiel keine gebundene Sprache, sondern Prosa ist, neigen Schauspieler manchmal dazu, es sich ein bisschen bequem zu machen. Also z.B. Füllsel zu finden oder Wendungen umzustellen, damit es ihnen leichter von den Lippen geht. Das ist aber nicht unbedingt immer eine Qualitätsverbesserung und kann ins Umgangssprachliche kippen. Ich sitze manchmal sehr lange nur an einem Vierzeiler, höre ganz genau hin und frage mich, wie ich es hinbekomme, dass er auch wirklich als Ganzes klingt. Setzt ein Schauspieler ein Wort dann einfach an eine andere Stelle, verändert er nicht nur die Übersetzung des Originaltextes. Er läuft auch Gefahr, durch die Umgangssprachlichkeit einer Formulierung einem poetischen, allerdings auch sperrigen, aber eben dadurch inhaltlich interessanteren Text die Spitze zu nehmen. Deshalb bin ich mit Veränderungen vorsichtig. Aber wenn ich merke, es klingt nicht gut, dann sage ich sofort: Sage es mal mit deinen Worten, oder dreh es mal so um …, ja, das passt besser, es ist immer noch der Sinn drin. Das machen wir so! Na, am 4. November beginnen die Proben zum Wintermärchen. Dann werden wir sehen – bzw. das erste Mal hören, wie die vier Schauspieler mit der Textfassung zurechtkommen.







<i>Das Gespräch führte Dr. Ilona Zeuch-Wiese, Shake Hands e.V.</i>