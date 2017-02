Überfall auf Rentner: Polizei fahndet mit Bildern

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach einem Räuber, der zusammen mit zwei Komplizen einen 90-jährigen Mann überfallen hat.

Die Tat ereignete sich bereits im August 2016 in Reinickendorf. Der alte Mann hob am Vormittag des 3. August an einem Geldautomaten in einer Bank in der Oranienburger Straße in Wittenau Geld ab. Dabei wurde er von den drei Tätern beobachtet. Kurz darauf umringten die Männer ihr Opfer auf dem Parkplatz einer Supermarktfiliale, durchsuchten es und stahlen das Portemonnaie. Die Fotos des Verdächtigen zeigen einen mittelalten Mann mit kurzen grauen Haaren, der ein gestreiftes Polo-Hemd und eine blaue Jacke trägt.