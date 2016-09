Bei einem Familienstreit in Berlin-Wittenau ist ein 47 Jahre alter Mann verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und drei Familienmitgliedern gekommen. Was genau passierte und um wen es dabei ging, war zunächst offen. Der Mann sei bei dem Angriff am Samstagnachmittag nicht lebensgefährlich verletzt worden, hieß es weiter.