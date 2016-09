Die Musikschule Reinickendorf präsentiert Cats im Fontane-Haus

In der Musikschule Reinickendorf sind die Katzen los. Premiere der Cats-Inszenierung ist am 6. Oktober 2016 im Fontane-Haus.

Grizabella, der alternde glamouröse Star, in ihren Erinnerungen lebend, der weise Kater Old Deuteronomy, der hier als blinder Katzenkönig auftritt und dennoch alles sieht und viele mehr treffen sich zum jährlich stattfindenden Jellicle-Ball unter dem hell leuchtenden Vollmond, denn das Katzenoberhaupt Old Deuteronomy erwählt eine Katze, die für ein zweites Katzenleben wiedergeboren wird.

Weitere Termine

Weitere Vorstellungen sind am Freitag, dem 7. Oktober um 19 Uhr sowie am Samstag, dem 8. Oktober um 16 Uhr. Die Vorstellung am Sonntag, dem 9.Oktober um 16 Uhr steht ganz im Zeichen des 40. Geburtstages des Fontane-Hauses, das am 9. Oktober 1976 eröffnet wurde.