Justizvollzugsanstalt Tegel: Umstände der Schmuggel-Affäre weiter unklar

Die Schmuggel-Affäre im Gefängnis Tegel spitzt sich zu. Nun hat ein Inhaftierter in einem Brief an Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) um Hilfe gebeten.

Er habe die Verwaltung über Schmuggeleien informiert und sehe sich nun Repressalien ausgesetzt, heißt es in dem Brief vom Donnerstag. Es müsse auch einem straffälligen Menschen möglich sein, Straftaten anzuzeigen, schrieb der wegen Betrugs Verurteilte.



Nach Angaben des Gefangenen sollen Bedienstete in Tegel in großem Umfang dort hergestellte Waren stehlen und rausschmuggeln sowie Handys für Gefangene reinbringen. Laut Justizverwaltung gibt es keine Anhaltspunkte für ein Netzwerk von Kriminellen unter den Justizbeamten. Zuerst hatte das ZDF-Magazin Frontal 21 über den Fall berichtet.

Justizministerium dementiert Vorwürfe Am Donnerstag bekräftigte eine Sprecherin, die Vorwürfe entsprächen nicht der Wahrheit. Die Polizei sei eingeschaltet worden, als Anhaltspunkte für strafbares Verhalten eines Mitarbeiters vorlagen. Die Ermittlungen habe die Polizei der Staatsanwaltschaft übergeben.

Indes forderte der rechtspolitischer Sprecher der Grünen, Dirk Behrendt, die Vorwürfe müssten umfassend aufgeklärt werden. Die Arbeit der Werkstätten und der dortigen Bediensteten dürfe nicht in Misskredit gebracht werden.

