Bestechung im Gefängnis: Ermittlungen gegen Beamten

Die Berliner Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen Justizbeamten wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit im Gefängnis Tegel.

Ein Gefangener hatte Vorwürfe erhoben, nach denen Justizbeamte in der JVA Tegel in größerem Umfang dort hergestellte Waren stehlen und rausschmuggeln sowie Handys für die Gefangenen einschmuggeln würden. Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) sagte am Dienstag, es gebe Ermittlungen gegen einen Mann. Anhaltspunkte für ein größeres Netzwerk von Kriminellen unter den Justizbeamten habe die Polizei bei ihren Ermittlungen aber nicht gefunden. Der «Tagesspiegel» (Dienstag) hatte darüber berichtet. Auch das ZDF-Magazin Frontal 21 wollte am Dienstagabend den Fall schildern.