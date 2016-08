Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Wittenau gegen einen geparkten Lastwagen gefahren und dabei tödlich verunglückt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 54-Jährige am Freitag in der Straße Am Nordgraben unterwegs. Kurz hinter einer Einmündung prallte er gegen den am Fahrbahnrand geparkten Lkw. Der Mann starb noch um Unfallort.