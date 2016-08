Füchse werden von Olympioniken in erster Pokalrunde unterstützt

Die Füchse Berlin werden in der ersten Runde des Handball-DHB-Pokals mit ihren vier Bronze-Medaillen-Gewinner von Rio bestreiten.

«Das ist ein wichtiges Spiel, wir werden mit dem stärksten Team auflaufen. Die Olympia-Fahrer werden von Beginn an spielen», erklärte Füchse-Trainer Erlingur Richardsson am Donnerstag, fügte aber hinzu: «Wenn wir später klar führen sollten, können wir sie schonen.»



Die Berliner treten am Samstag (19.00 Uhr) in Wilhelmshaven gegen den Drittligisten Oranienburger HC an. Gewinnen sie diese Partie, treffen sie am Sonntag auf den Gewinner der Begegnung zwischen dem Zweitligisten Wilhelmshavener HV und dem Drittligisten 1. VfL Potsdam.