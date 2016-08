Wird BER zum BERgel?

Bleibt der Berliner Flugafen Tegel nun doch erhalten? Im Interview mit dem Tagesspiegel spricht sich der ehemalige Bürgermeister Berlins Eberhard Diepgen für den Erhalt des Flughafens Tegel aus. Damit könnte er die Dikussionen um den Flughafen weiter anheizen.

Seit 13 Jahren ist Eberhard Diepgen (CDU) nun nicht mehr Regierender Bürgermeister in Berlin. Den angekündigten Rücktritt seines alten Wiedersachers Klaus Wowereit nimmt der 72-Jährige zum Anlass, um im Tagesspiegel-Interview für den Erhalt des Flughafens Tegel zu plädieren.

"Es ist absehbar, dass die Regierung in Brandenburg einen Ausbau von Schönefeld weiter behindern wird. Deswegen muss Tegel weiter als Möglichkeit offengehalten werden." Man müsse sich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist Tegel abzureißen, wenn durch Kapazitätenengpässe in Schönefeld ein ordnungsgemäßer Betrieb fraglich bleibt und ein Ausbau Schönefelds noch mehr Geld verschlingen würde.







Tegel sollte eigentlich mit der BER- Eröffnung geschlossen werden. Trotzdem hatte der Flughafen-Aufsichtsrat im vergangenen Jahr 20 Millionen Euro für Modernisierungen in Tegel und Schönefeld zur Verfügung gestellt. Diese Investitionen waren nötig, denn nach Angaben der Flughafengesellschaft stiegen die Flugebwegungen zu Ferienbeginn (ab 10. Juli 2014) um sieben Prozent. Dreiviertel des Berliner Flugverkehrs wird momentan über Tegel abgewickelt.







Angesichts dieser Entwicklungen hatte Flughafenchef Hartmut Mehdorn (71) bereits im Mai 2013 Tegel als Ergänzung zu BER bis 2018 ins Gespräch gebracht, worauf der Aufsichtsrat verärgert reagierte. "Mit uns ist eine Offenhaltung Tegels bis 2018 nicht zu machen", sagte Diepgens Parteikollege Oliver Friederici von der CDU-Fraktion noch im letzten Jahr. Die meisten Aufsichtratsmitglieder verwiesen auf die Gefahr für den Planfeststellungsbeschluss und auf die fehlende Akzeptanz der AnwohnerInnen.







Dagegen setzt sich der Verein "Tegel offen halten" seit 2013 für den Erhalt des Flughafens und für einen Bürgerentscheid ein. "Die Kapazität des künftigen BER wird nicht ausreichen, die Kostenfrage ist nicht überzeugend dargelegt", sagte der Vereinvorstitzende Michael Kromarek (69) der B. Z.







Auch wenn Pläne zum Erhalt Tegels zur Zeit nicht auf dem Tisch des BER-Aufsichtsrates liegen, wird das am 8. September 2014 erschienene Interview mit Eberhard Diepgen voraussichtlich dazu beitragen, diese Diskussionen weiter anzuheizen.