Betrunkener Graffiti-Schmierer verletzt Polizisten

Ein 28-jähriger Mann hat in einer Berliner S-Bahn einen Polizisten verprügelt. Erst als ein Fahrgast dem Beamten zu Hilfe eilte, konnten die beiden den Schläger überwältigen.

Der 35-jährige Polizist wurde in einem Krankenhaus behandelt. Wie die Bundespolizei am Montag weiter mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend in Höhe des Bahnhofs Landsberger Allee, als der 28-Jährige eine Tür in der Bahn mit einem Edding beschmierte. Ein Bundespolizist, der gerade nicht im Dienst war, wies ihn an, damit aufzuhören. Statt der Aufforderung nachzukommen, beleidigte der Graffiti-Schmierer den Polizisten und schlug ihm mehrmals mit der Faust gegen den Kopf. Später stellte sich heraus, dass er 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte.