Polizei sucht die "Rettenden Engel" vom Tag der Gleimtunnelüberflutung

Nach der Überflutung des Gleimtunnels im Norden Berlins Ende Juli sucht die Berliner Polizei nach Helfern jenes Tages. Diese hätten im Wasser treibende Autos an den Straßenrand geschoben und bei der Befreiung der Insassen geholfen.

Wie die Polizei am Mittwoch bei Facebook schrieb, wolle man diesen «Alltagshelden» gern auch persönlich danken, habe sie aber bisher nicht ausfindig machen können. Auf veröffentlichten Fotos des Einsatzes wurden die Gesichter der Helfer unkenntlich gemacht.



Am 27. Juli hatte heftiger Regen für die Überflutung gesorgt. Laut Polizei konnten damals mehrere Menschen ihre Autos nicht verlassen, weil sich Türen und Fenster wegen des hohen Wasserstandes und ausgefallener Elektrik nicht mehr öffnen ließen. Ohne Helfer hätten diese Autos in den einsturzgefährdeten Tunnel gespült werden können. Der Gleimtunnel ist für Autos noch immer gesperrt. Er verbindet die Stadtteile Gesundbrunnen und Prenzlauer Berg.