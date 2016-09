Testspiel zum Jubiläum: BFC Dynamo unterliegt HSV mit 0:4

Fußball-Regionalligist BFC Dynamo hat das Testspiel zu seinem 50-jährigen Vereinsjubiläum gegen den Bundesligisten Hamburger SV mit 0:4 (0:0) verloren.

Der frühere DDR-Serienmeister hielt am Samstag vor 8121 Zuschauern im Berliner Jahnsportpark eine Halbzeit lang gut mit. In den zweiten 45 Minuten machte sich der Klassenunterschied zwischen dem Viert- und dem Erstligisten bemerkbar. Die Tore für die Hanseaten erzielten Luca Waldschmidt (54.), Lewis Holtby (56.), der frühere Hertha-Stürmer Pierre-Michel Lasogga (59.) und Nabil Bahoui (85.).

Vor 34 Jahren standen sich beide Clubs im damaligen Europapokal der Landesmeister gegenüber. In dem Kräftemessen trotzte der BFC dem späteren Europapokal-Champion aus der Hansestadt im Hinspiel in Berlin ein 1:1 ab. Das Rückspiel in Hamburg gewann der HSV dann aber 2:0 und zog in die nächste Runde ein.