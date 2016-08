Sarah Kuttner findet: Bäume den Hunden

Die Moderatorin Sarah Kuttner (37) ärgert sich über Mütter, die ihre Kinder an Bäume pinkeln lassen, obwohl Toiletten in der Nähe sind.

Das übliche Schimpfen über den Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, in dem sie schon fast immer wohne, sei ihr eher fremd, schrieb Kuttner auf Facebook. «Soll doch jeder seine Gören großziehen wo er will, und, solange alle Beteiligten glücklich sind: auch wie er will. Aber Mütter, die mitten im Kiez, nahezu eingekesselt von Cafés und somit Klos, ihre Kinder zum Pullern an Bäume halten: nö! Wirklich gerne nicht!» Das sei unnötig, unschön und vor allem gelte: «DIE BÄUME DEN HUNDEN!»