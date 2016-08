Entwarnung: Weltkriegsbombe in Berlin entschärft

Evakuierte Häuser, menschenleere Straßen - ein russischer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg bringt Tausende Berliner um ihren nächtlichen Schlaf. Auch ein Altenheim muss geräumt werden.

Eine russische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Berlin-Prenzlauer Berg unschädlich gemacht worden. «Über Probleme bei der Entschärfung ist nichts bekannt», sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Samstag. Tausende Anwohner kehrten gegen 2 Uhr morgens in ihre Häuser zurück.