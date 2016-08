Berliner Umsonst-Kühlschränken droht das Aus

Nach der Schließung von Fair-Teilern in Prenzlauer Berg und Kreuzberg sind nun auch die übrigen 21 Fair-Teiler in Gefahr.

Die Lebensmittelaufsicht von Pankow und Kreuzberg-Friedrichshain verbietet Foodsharing-Kühlschränke mit der Begründung, sie würden gegen das Lebensmittelgesetz verstoßen. Am 26. Januar 2016 sollen die Fair-Teiler in einer Abstimmung als "Betriebe" eingeordnet werden, damit für diese lebensmitteltechnische Standards gelten.

Initiative appelliert an die Behörde

Das würde im schlimmsten Fall bedeuten, dass alle öffentlich zugänglichen Foodsharing-Kühlschränke geschlossen werden müssten. Dies versucht die Gruppe "Fairteiler-Rettung" Berlin mit einem Appell an die Behörde zu verhindern. Jeder, der sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen will, kann diesen Appell bis zum 20. Januar 2016 am Abend unterschreiben. (Am Ende des Textes kann der eigene Name hinzugefügt werden).



Appell hier unterschreiben