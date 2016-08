Tobias Hermes: "Berlin will Musik von mir!"

Tobias Hermes ist Sänger von "museum", einer Band, die eine ganz eigene Ästhetik hat - schwarz und weiß und wenig Worte an den Rändern. Die Musik selbst hingegen ist ein einziges volltönendes Glitzern. Wir haben Tobias sieben Fragen über Künstler in Berlin und das ganz alltägliche Leben gestellt.

Woher kommst Du ursprünglich?







Ursprünglich komme ich aus Hamburg, nein falsch, letzte Ecke Niedersachsen vor Hamburg. Die falsche Seite der Elbe, Heinz-Strunk-Country, erweiterter Speckgürtel, Autobahnkreuz, Rangierbahnhof. Man hätte schlimmer aufwachsen können, allerdings auch besser. Danach fast 10 Jahre Hildesheim, aber das ist eine eigene Geschichte.







Wie lange bist Du schon in Berlin?







Ganz und gar jetzt ziemlich genau drei Jahre.







In welchem Kiez wohnst Du momentan – und warum ausgerechnet dort?







Prenzlauer Berg East, zwischen Greifswalder und Prenzlauer ganz knapp über dem Ring. Nun, die Wohnung war wunderschön und bezahlbar und wir haben sie bekommen. Der Kiez ist sehr speziell, zu weit östlich, um der restlichen Prenzlauer-Berg Gentrification zum Opfer zu fallen, sehr viele ursprüngliche Ost-Berliner, die Mietverträge haben müssen, von denen alle anderen in Berlin nur träumen.







Gibt es einen bestimmten Punkt in Berlin, außerhalb Deines eigenen Kiezes, an den Du immer wieder zurückkehrst?







Wahrscheinlich leider der Hauptbahnhof. Ansonsten bestimmte Clubs oder Bars, das schreckliche Grimm-Zentrum, aber kein Ort, an den es mich immer wieder hinzieht, um nur des Ortes willen dort zu sein.







Als Künstler/Musiker: Was für ein Berlin wünschst Du Dir - utopisch und realistisch gedacht?







Ich brauche meine kleine Welt, die relativ widerstandslos funktionieren muss und dafür ist Berlin mit 24/7 Supermärkten und Spätis natürlich ein Traum. Aber Berlin ist sicherlich eine ganz andere Stimulation als andere Städte, Berlin will Musik von mir, ob es sie dann hören will oder nicht. Realistisch: Ich wünsche mir eine bessere Musikförderung, wenn eine Berliner Band zum SXSW in Texas eingeladen ist, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Stadt - finanziell - dafür sorgt, dass sie auch dahin kann, vor allem wenn sie dort einen kostspieligen Pavillon betreibt. Aber vielleicht ist das schon utopisch. Ansonsten ist Berlin musikalisch schon nah an einer Utopie. Ich kann jeden Tag wunderbare Musik irgendwo hören und sehen, das ist sicherlich in Deutschland einzigartig. Die Gitarren schlafen in Berlin, im Augenblick, aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht.







Eine Never-Ending-Story in Deinem Kiez – fällt Dir eine ein?







Die üblichen Verdächtigen auf den Bänken, die den ganzen Tag darüber diskutieren, wer am rechtmäßigsten langzeitarbeitslos ist.







Mitgehörtes Gespräch:







A: Du hast doch noch nie gearbeitet. Unter Honecker hast du schon nicht gearbeitet.







B: Wenigstens bin ich dem Honecker nicht wie du in den Arsch gekrochen.







Dann gibt es noch eine Kiez-Ikone, die wir die Heil-Hitler-Bitch nennen, er sitzt den ganzen Tag auf der Bank und pöbelt bei steigendem Pegel immer dringlicher ins Nichts: "Sei doch mal freundlich, Alter! Warum bist du so unfreundlich! Heil Hitler!" Vor kurzem habe ich festgestellt, dass Jonathan Meese sein Atelier direkt hier hat. Seitdem träume ich davon, die beiden einmal zusammenzubringen.







Dann gibt es noch die Ballett- und Artistenschule, die den ganzen Tag junge Menschen mit eigentümlichen Körperhaltungen ausspuckt, die dann schnellstens zu Ringbahn eilen.







Kann Musik die Welt retten?







Ja. Jedenfalls die je eigene.







Die Band "museum" setzt sich zusammen aus Tobias Hermes, Söhnke Grothusen, Hagen Hamm und Florian Bolzau. Nachdem sie entschieden, ihre Eps im Internet frei zugänglich zu machen, begann eine hierzulande beispiellose Karriere im Internet: "Innerhalb von zwei Jahren verbreiteten sich ihre Songs hunderttausendfach über die ganze Welt. Inzwischen sind sie mit über 130.000 Hörern die weltweit meistgehörte ungesignte Band auf der weltgrößten Musikplattform last.fm" (laut).







Im Jahr 2013 wurden sie als eine von wenigen deutschen Bands zum renommierten "South by Southwest" Festival in Austin, Texas eingeladen. Im Frühjahr 2012 wurde ihr erstes Album "traces of" in New York gemastert: "Elf Songs mit seltenem Mut zur großen Geste und einer einzigartigen Mischung aus Stadion-Pathos, großen Melodien und elektronischer Klangkunst" (laut).







Wer mehr über "museum" erfahren möchte, erhält Infos und Material zum Hören auf der angegebenen Internetseite.