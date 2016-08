Nilz Bokelberg: "Berlin ist totale Freiheit"

Nilz Bokelberg ist Autor, Blogger, Moderator, Dozent und einiges mehr. In diesen Tagen erschien sein erstes Buch mit dem Titel "Endlich gute Musik" - ein bunt schillernder Ausschnitt aus dem Lebenssoundtrack des größten Musikliebhabers aller Zeiten. Wir haben ihm sieben Fragen über Berlin gestellt - und erklären, warum man sein Buch unbedingt kaufen sollte.

Wie lange bist Du schon in Berlin?







Es war so ein schleichender Übergang. Ich glaube um die fünf Jahre.







In welchem Kiez lebst Du momentan?







Prenzlauer Berg.







Was magst Du an Berlin?







Berlin ist totale Freiheit. Groß, man kann sich verlaufen und wenn man beim Spazierengehen nur nach oben guckt, ist man in einer völlig neuen Stadt. Auch wenn sich das jetzt ganz schlimm nach "Der kleine Prinz" anhört. Aber ist so. :)







Gibt es einen Ort, an den Du immer wieder hingehst? Warum?







Das Dong Xuan Center. Der Asien-Abenteuer-Urlaub des kleinen Mannes. (Und natürlich ein Ort von so überbordend verrückter Kitschigkeit, gepaart mit dieser Industriegebiet-Tristesse: Der beste Gegensatz, den man in Berlin finden kann...)







Gibt es Geschichten, die nur in Berlin passieren können? Fällt Dir eine ein, die Dir selbst passiert ist?







Als ich mal mit einem Freund vor einer Kneipe saß. Wir haben uns wie so dumme Schuljungen das Handy klauen lassen (einer lenkt uns ab, ein anderer greift zu, alle hauen ab, bevor wir es merken). Wir sind danach noch ewig weitergezogen, weil man in dieser Stadt nie aufhören muss, wenn man nicht will - das ist schon sehr klar Berlin und in dieser Konsequenz in keiner anderen (deutschen) Stadt denkbar. Das ist natürlich toll, manchmal auch gruselig. Aber überwiegend toll.







Wo isst Du am liebsten in Berlin - und was genau auf der Speisekarte?







Ich bin da vielleicht nicht sonderlich originell, aber ich liebe das Casolare und seine Pferdefleisch-Pizza.







Wenn Du Dir Dein Haus in Berlin selbst entwerfen und den Ort dafür aussuchen dürftest: Wo würde es stehen und wie würde es aussehen?







Es gibt schon eins: Wenn man auf dem Kanal am Spittelmarkt mit dem Bötchen rausfährt, dann kommt man an einem Haus vorbei, das verlassen und halb verfallen aussieht. Mit großer Terrasse zum Wasser hin. Ein prächtiges, altes Haus mit bretterverschlagenen Fenstern. Das ist mein Traumhaus in Berlin. Ich weiß nichts darüber, aber ich träume immer davon, dort mit mehreren Freunden zu wohnen. Jeder hat seine eigene Wohnung, aber alle in einem Haus. Und alle zusammen renovieren es, bis es perfekt ist. Das schönste Haus Berlins. Wie unfassbar Hammer das wäre.







Nun kam Dein erstes Buch heraus: "Endlich gute Musik". DEIN Berlin-Song - hast Du einen?







Lassie Singers Lieder haben für mich immer ein sehr starkes Berlin-Gefühl transportiert, auch als ich noch als 16-jähriger Junge in Westdeutschland saß und den Liedern aus meiner Kompaktanlage lauschte. Dabei hat es mir vor allem "Leben in der Bar" angetan. Ich fand die Bilder früher einfach witzig. Als ich dann viele Jahre später einmal, zum ersten Mal, im "Ex und Pop" war, die Kneipe, die in dem Song mehr oder weniger besungen wird, hatte ich sofort ein vertrautes Gefühl. Alles war genau so, wie ich es mir durch die Lieder vorgestellt hatte. Wie unglaublich das eigentlich ist.







Das Buch







Dass "Endlich gute Musik" von Nilz Bokelberg sein erstes Buch ist, kann man kaum glauben. Selbst, wenn man die in persönliches Erzählen eingebundenen Song- und Musikbeschreibungen mit einem Roman nicht unbedingt vergleichen kann - an dem, was Nilz Bokelberg hier schafft, können sich viele Nachwuchsautoren eine große Scheibe abschneiden. Denn was in literarischen Erstversuchen oftmals fehlt, hat "Endlich gute Musik" zuhauf: die Lebensnähe. Nilz Bokelberg verzichtet auf überflüssige Schnörkel. Er erzählt unmittelbar. Wie ein Freund, dem man gegenübersitzt und dem man stundenlang zuhören könnte. Beispielsweise die Stelle zum Tod von Kurt Cobain, der Nilz Bokelberg nachhaltig erschüttert hatte. Damals arbeitete er noch bei dem Musiksender VIVA - und die traurige Nachricht veranlasste den Moderator, in kürzester Zeit eine Sondersendung zu schreiben, in der "ich versuchte, einerseits so musikjournalistisch wie möglich, andererseits aber auch ganz persönlich Abschied zu nehmen. Ich spielte Nirvana und viele Wegbegleiter wie Hole, The Breeders oder Soundgarden." - "Mein Nirvana-Shirt zog ich fast zwei Wochen lang bei allen Moderationen an. Manchmal unter einem Hemd oder einer Jacke, aber es blitzte immer wieder auf."







Die Bandbreite ist riesig. Nilz Bokelberg kennt sie alle und es scheint kaum eine Frage im Musik- und auch Filmbereich zu geben, die er nicht beantworten kann. Und falls doch - dann erzählt er uns eine seiner Geschichten, von denen wir nicht genug bekommen können.







"Endlich gute Musik" ist bei Dumont erschienen und für 9,99 Euro zu haben (207 Seiten).