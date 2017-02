dpa

82-jähriger Mann von Auto angefahren

Ein 82-Jähriger ist in Berlin-Französisch Buchholz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, überquerte der Mann am Donnerstagabend eine Straße, als er von dem Wagen angefahren wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Senior wurde in eine Klinik gebracht.

Letzte Änderung: Freitag, 17. Februar 2017 11:52 Uhr

Quelle: dpa

