Polizei sucht mit Bildern nach Automaten-Betrügern

Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach drei Männern, die in einer Spielhalle im Berliner Bezirk Pankow betrogen haben sollen. Die Unbekannten hätten bereits am 8. Dezember mehrere Automaten der Spielhalle manipuliert und so rund 2100 Euro erbeutet, teilte die Polizei am Montag mit. Zwei der Männer sollen den Angestellten der Spielhalle abgelenkt haben, während der dritte Automaten manipulierte und sie so mehrmals leer spielen konnte. Einzelheiten zu der Art der Manipulation nannte die Polizei nicht. Die Ermittler vermuten, dass das Trio noch in anderen Spielhallen auf Beutezug gegangen ist.

