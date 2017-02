Rentner stirbt neun Tage nach Verkehrsunfall

Neun Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Blankenburg ist ein 78-Jähriger im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Mann war am 31. Januar mit seinem Auto auf der Heinersdorfer Straße auf der Gegenspur an zwei Wagen vorbeigefahren, die an einer roten Ampel anhalten mussten. An der Kreuzung zum Blankenburger Pflasterweg war der Senior frontal mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen. Die Autos schleuderten gegen die an der Ampel wartenden Fahrzeuge. Insgesamt waren bei dem Unfall sechs Menschen verletzt worden.